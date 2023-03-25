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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da turizm sektörü, yaz sezonuna hazır

AA

Antalya'da turizm sektörü, yaz sezonuna hazır

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yaklaşık 150 ülkeden turist ağırlayan Antalya'da turizm sektörü, bu yıl özellikle yaz sezonunda gerek gelirde gerekse turist sayısında rekor kırmaya hazırlanıyor.

Denizi, güneşi, sahillerinin yanı sıra tarihi, kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve kaliteli otelleriyle yabancı rakiplerine göre daha iddialı konumda olan Antalya'da, turizm sektörü temsilcileri yaz sezonunun hareketli geçmesini bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yılın başlarında durgunluk yaşanan kentte, yaz sezonu ile ciddi şekilde rezervasyon artışının olması bekleniyor.

Almanya ve Rusya'da gerçekleştirilen turizm fuarlarından umutlu dönen sektör temsilcileri, bu yıl alternatif pazarlarla en fazla turistin ağırlandığı 2019 yılının rakamlarını geçmeyi planlıyor.

- "Oteller sezona hazırlandı"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, geçen yıl iyi bir sezon yaşandığını ve bu yıl için de beklentilerin yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıl turizm gelirlerinde yüzde 40 civarında artış yaşandığını ve yaklaşık 13,5 milyon turist ağırlandığını belirten Yazıcı, bu yıl hem gelirlerde hem de turist sayısında artış yaşanacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Turizmcilerin çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yazıcı, "Antalya'da sektör bu işi kaliteli, iyi ve çok üst düzeyde, dünya standardının üstünde yapıyor. Akdeniz çanağındaki en güzel deniz, güneş, kum burada olduğu gibi en iyi, en kaliteli hizmet de burada. Bu bilinçle yolumuza devam edeceğiz. Turizmcilerimize güveniyoruz. İyi bir 2023 yılı bekliyoruz. Antalya sezona hazır, inşallah 2019'un rekorunu kırarız." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da katıldıkları fuarlarda ve toplantılarda yaptıkları görüşmelerde Antalya için bu yılın iyi geçeceği görüşünün hakim olduğunu kaydetti.

- "Rezervasyonlar yükseliş trendinde"

Deprem nedeniyle rezervasyonlarda bir azalma olduğunu ancak yükseliş trendinin yakalandığını dile getiren Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Özellikle Almanya, İngiltere gibi batı Avrupa dediğimiz bölgelerde herhangi bir azalma söz konusu değil. Çok ciddi anlamda 2023'te bir artış olacak. Rusların da geçen yılla aynı oranda gelmesiyle 2023, 2019 yılına yakın bir sezon olacak diyebiliriz. Bakış açımız olumlu. Artık tüm krizleri büyük bir yüreklilikle atlattık. Artık önümüze umutla bakmaya çalışıyoruz. Bütün otellerimiz özellikle depremzedeleri ağırlayan otellerin bir kısmı restorasyon ve renovasyon (yenileme ve onarım) çalışmalarını çok hızlı bir şekilde yapıyorlar, sezona gerçek anlamda hazırlandılar. Bir nebze nisan ve mayıs aylarında doluluklarla ilgili ufak tefek problemler olacak ama hazirandan itibaren yüksek sezonda turizmde herhangi bir problem gözükmüyor."

- "Antalya için bu yılki hedef en az 16 milyon turist"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, depremin turizmdeki olumsuz etkisinin yavaş yavaş etkisini kaybettiğini söyledi.

Turizmin ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Perçin, turizmden sağlanacak girdilerin yatırım olarak döneceğini belirtti. Bu açıdan turizmi önemsediklerini vurgulayan Perçin, "Antalya için bu yılki hedef en az 16 milyon turist, buna da ulaşacağımızı şu anki planlamalarla, üyelerimizle, meslektaşlarımızla yaptığımız toplantılarda görüyoruz. İsmini bir iki defa duyduğumuz ülkelerden de buraya ziyaretçi getirme uğraşları var, bu konuda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Yine en fazla Almanya, Rusya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden turist gelecektir. İyi bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

- "Erken rezervasyon kampanyası devam ediyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, deprem bölgesinden gelen vatandaşların otellerde çok iyi şartlarda ağırlandığını ve büyük bir bölümünün de memleketlerine döndüğünü söyledi.

Son 2-3 gündür de rezervasyonlarda artış olduğunu belirten Atmaca, nisandan itibaren de sayıların daha da artacağını kaydetti. Bu yıl özellikle yaz sezonunun çok iyi geçeceği yönünde beklenti olduğunu vurgulayan Atmaca, "Erken rezervasyon döneminde aldığımız talepler gayet iyiydi, şu anda da devam eden bir erken rezervasyon kampanyası var. Bunun bütün sezona yayılacağına düşünüyorum. Turist hareketliliği devam ediyor. Avrupa'dan yoğun turist geliyor, kış olmasına rağmen. Rusya'dan ve nevruz dolayısıyla İran'dan gelenler var. Yurt dışından ciddi talep var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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