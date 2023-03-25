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ANTALYA (AA) - AK Parti'nin Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur teşkilatlarında, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklamaları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki temayül yoklaması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlığında yapılıyor.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine, 19 ilçe ve merkezdeki meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları teşkilatları, mahalle başkanlarının saat 10.00'da oy kullanmaya başladıklarını söyledi.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen oy kullanma sürecinin 16.00'da biteceğini dile getiren Çetin, "Antalya'da 112 adayımız var, teşkilat üyelerimiz en az 10 isim seçerek oyunu kullanıyorlar. Güzel bir atmosfer var, adaylarımız da teşkilat üyelerimiz de oldukça heyecanlı." dedi.

Sonuçların da aynı anda genel merkeze iletildiğini aktaran Çetin, temayül sonuçlarının da aday belirlemede bir kriter olarak değerlendirileceğini kaydetti. Çetin, sonuçların ülke açısından hayırlara vesile olmasını diledi.

- Muğla

Muğla'da Menteşe Kapalı Spor Salonu'ndaki temayül yoklaması yaklaşık 2 bin partilinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.



AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın görevlendirildiği temayül yoklamasında, 51 aday adayı için oy kullanılıyor.

- Isparta

Isparta'da Ticaret Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oylamada, 45 milletvekili aday adayı için oy kullanılıyor. Delegelerden en az bir, en fazla dört isim yazmaları istendi.

- Burdur

Burdur Kültür Merkezi'nde 10.00'da başlayan temayül yoklaması AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel'in başkanlığında yapılıyor.



Delegeler, kendilerini karşılayan aday adaylarıyla sohbet ettikten sonra elektronik ortamda oyunu kullanıyor. 23 aday adayının oylandığı temayül yoklaması, 16.00'da sona erecek.

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