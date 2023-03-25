Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak silah satışı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah satışı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli H.O'nun evinde yapılan aramada 4 tabanca, 6 fişek, 2 av tüfeği ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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