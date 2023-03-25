Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı Alanya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Turizmi Derneği'nin organize ettiği, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde bulunan organizasyonun ilk gününde Uluslararası Kleopatra Kriteryum (Şehir içi) Yol Bisikleti Yarışları yapıldı.

Alanya Öğretmenevi önünde başlayan organizasyonun ilk gününde büyük erkek ve kadınlar 45,5 kilometre, genç erkek ve kadınlar ise 29 kilometre pedal çevirdi.

Büyük erkeklerde Ahmet Örken birinci, Yunus Emre Yılmaz ikinci ve Furkan Akçam üçüncü oldu.

Büyük kadınlarda ise birinciliği Reyhan Yakışır, ikinciliği Fatma Nur Doğan ve üçüncülüğü Gamze Ceyhan elde etti.

Genç erkeklerde de Ediz Ateş birinciliği, Talha Baran Baltacı ikinciliği ve Semih Yılmaz üçüncülüğü kazandı.

Genç kadınlarda yer alan tek sporcu Sude Satıcı da yarışı bitirerek birinci oldu.

Organizasyon, yarın UCI 1.2 Me Grand Prix Syedra Antik Kenti Yarışıyla sona erecek.

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