Tekerlekli sandalye teniste Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Tekerlekli sandalye teniste BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademi Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada, 15 ülkeden 100 sporcu mücadele etti.

Kadınlar kategorisinde İsviçre birinci, İtalya ikinci ve Avustralya üçüncü oldu. Erkeklerde ise Fransa birinci olurken Polonya ikinci ve Avusturya da üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda, önceki gün quad kategorisinde Uğur Altınel, Fatih Karataş ve Ahmet Kaplan'ın temsil ettiği Türkiye şampiyon olmuştu. Aynı kategoride İtalya ikinci, Almanya üçüncü sırayı almıştı.

Dereceye giren takımlar, 2-8 Mayıs'ta BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası'na katılacak.

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