Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

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ANTALYA (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda MKS IUVENTA Michalovce'ye 33-27 yenildi. Akdeniz ekibi ilk maçta elde ettiği 7 sayılık avantajla finale yükseldi.

Konyaaltı Belediyespor, Chemkostav Arena Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya temsilcisi karşısında 16-13 mağlup tamamladı.

Karşılaşmadan 33-27 mağlup ayrılan Konyaaltı Belediyespor, ilk karşılaşmayı 31-24 kazanmasının avantajıyla finale yükseldi.













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