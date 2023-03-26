Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı Alanya'da yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen UCI 1.2 Me Grand Prix Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı'nda Yunanistan'ın Hellas National takımından Polychronis Tzortzakis birinciliğe ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Turizmi Derneği'nin organize ettiği, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde bulunan organizasyonun ikinci gününde UCI 1.2 Me Grand Prix yarışları yapıldı.

Alanya Öğretmenevi önünde başlayan yarış Syedra Antik Kenti'nde sona erdi. Toplam 149 kilometrelik yarışta, yerli ve yabancı 80 sporcu pedal çevirdi.

Yarışta Yunanistan'ın Hellas National takımından Polychronis Tzortzakis birinci, Çin'in China Glory Continental takımından James Piccoli ikinci, Yunanistan'ın Hellas National takımından Periklis İlias üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcuların ödülleri Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi.

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