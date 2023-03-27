Antalya Teknokent bünyesinde TUSAŞ AR-GE binası yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Teknokent bünyesinde TUSAŞ AR-GE binası yapılacak

AA

Antalya Teknokent bünyesinde TUSAŞ AR-GE binası yapılacak

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde yapılacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak AR-GE ve Tasarım Merkezi binasının sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Antalya Teknokent bünyesinde 25 yıl kullanılacak binanın sözleşmesinin, TUSAŞ'ın Ankara'daki merkez yerleşkesinde rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen rektör Özkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ilk kez piste çıkan Milli Muharip Uçak Projesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Dün hayallerdeydi. Bugün pistlerde ve yarın güç birliği ile gökyüzünde olacak." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ ile işbirlikleri artıracak ve öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlayacak bir çalışmanın da bilgisini veren Özkan, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için TUSAŞ Kariyer projesi ile ilgili anlaşma sağladıklarını aktardı.

Özkan, işbirliği çerçevesinde Mühendislik Fakültesi'ne bir eğitim laboratuvarı kurulacağını kaydederek, TUSAŞ Kariyer programı ile Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin TUSAŞ üretim tesislerinde yüksek teknoloji üretim ve AR-GE çalışmalarını yerinde görme imkanını sahip olacağını anlattı.

Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz da TUSAŞ ile sürdürülen işbirliğinin hem üniversite hem de şehir için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "TUSAŞ tarafından 25 yıllık yatırım yapılacak olan AR-GE binasında mühendislerin, yazılımcıların ve öğrencilerin istihdamı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Teknokent'te yapılacak 6 bin metrekare kapalı alana sahip TUSAŞ AR-GE binasında başta Milli Muharip Uçak Projesi olmak üzere TUSAŞ'ın yüksek teknoloji odaklı savunma sanayi projeleri de yürütülecek. Binanın bir yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emlak dolandırıcılarının 'tapuda mesai bitti' yöntemi
YEREL HABERLER Emlak dolandırıcılarının 'tapuda mesai bitti' yöntemi
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı Alanya'da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Tekerlekli sandalye teniste Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri sona erdi
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye teniste Dünya Takımlar Kupası ...
TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2. ayağı, Antalya’da tamamlandı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2. ayağı, ...
TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2'nci ayağı tamamlandı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2'nci ayağı ...
Ziyaret için geldiği babasını ölü buldu
YEREL HABERLER Ziyaret için geldiği babasını ölü buldu
Serik'te şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
YEREL HABERLER Serik'te şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
Antalya'da depremzedeler yararına uluslararası futbol turnuvası
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedeler yararına uluslararası futbol ...
Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira
YEREL HABERLER Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira
Togg'a Antalya'da yoğun ilgi
YEREL HABERLER Togg'a Antalya'da yoğun ilgi
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı Alanya'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı ...
Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir ...
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti'nin temayül yoklaması yapılıyor
YEREL HABERLER Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti'nin ...
Antalya'da turizm sektörü, yaz sezonuna hazır
YEREL HABERLER Antalya'da turizm sektörü, yaz sezonuna hazır
Antalya'nın Elmalı ilçesinde arıcılara şeker desteği verildi
YEREL HABERLER Antalya'nın Elmalı ilçesinde arıcılara şeker desteği ...
Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını Finike'de buluşturacak
YEREL HABERLER Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.