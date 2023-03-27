Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T. ve İ.İ'nin evlerinde uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 1025 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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