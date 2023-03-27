Alanya'da kumar oynayan 4 kişiye ceza uygulandı

Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki…

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye, 16 bin 220 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İşyerine giden jandarma ekipleri, 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.



İş yeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken, 4 kişiye de kumar oynamaktan 16 bin 20 lira idari ceza kesildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.