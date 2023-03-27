Alanya'da Alman kadın evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alman uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Avsallar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Alman vatandaşı Barbara Lapsch (81) arkadaşı tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.









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