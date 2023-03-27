Turizm sektörü paydaşlarınca "Turizm Konseyi Platformu" kuruldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Turizm sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sektör paydaşları tarafından "Turizm Konseyi Platformu" kurulduğu bildirildi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Türk turizminin gelişimi için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek olmak ve sektöre katkıda bulunmak isteyen turizmcilerin platform çatısı altında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, konaklama, seyahat, yiyecek- içecek, turist rehberliği ve ulaştırma başta olmak üzere turizm bileşenlerinin ortak anlayış içerisinde faaliyet göstereceği platformun, 66 kurucu üyeden oluştuğu ifade edildi.

Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi yönündeki çalışmaları destekleyecek platformun, sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında güçlü bir sivil inisiyatif olmasının beklendiği dile getirilen açıklamada, "Ülkenin turizm kazanımlarını artırmak ve gelecekteki turizm olgusunu sürdürebilir hale getirmek için yasal mevzuatları ve yapısal adımları tamamlatmak, yapılan planlamalar dahilinde alınan kararların uygulanmasında takipçi olmak üzere çalışmaları sürdüreceğiz." denildi.

Açıklamada, sektör paydaşlarının, turizmin 12 aya yayılması ve çeşitlendirilmesi, Turizm Meslek Yasası’nın çıkarılması, istihdam, mesleki eğitim ve sektör sorunlarının çözümü noktasında da çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.