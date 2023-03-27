Serik’te Kütüphane Haftası kutlandı

ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde "Kütüphane Haftası" nedeniyle program düzenlendi.

Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Cemal Şahin, kitap okumanın insanı stresten arındıran ve rahatlatan bir faaliyet olduğunu söyledi.

Cehaleti yenmek ve kalkınmış bir ülke olmak için herkesin okuması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Gelişmiş ülkelere baktığımızda kitap okuma oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Biz de kalkınmış bir ülke olarak iyi bir demokrasi ülkesi olmak için okumak zorundayız. Gençlerimiz yeni yapılarak faaliyete geçen kütüphanemizde nezih ve ferah bir ortamda ders çalışıyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından halk kütüphanesinden en fazla ödünç kitap alan kişilere çeşitli hediyeler takdim edildi.





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