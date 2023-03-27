Antalya'da kaçakçılık operasyonuda 8 şüpheli gözaltına alındı

Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki…

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı depo ve iş yerlerinde kaçak ürünlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, 1013 kol saati, 2 bin 108 güneş gözlüğü, 152 saat pili, 37 kablosuz kulaklık, 20 akıllı saat, 49 şarj adaptörü, 49 şarj kablosu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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