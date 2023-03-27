Manavgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda yaptığı rutin denetimlerde bir kamyonette sahte alkol olduğu ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Kamyonette yapılan aramada 2 bin litre sahte alkol ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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