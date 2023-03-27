Antalya'da aranan 60 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı..

İl Emniyet Müdürlüğünce 48 ekip ve 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti, sahtecilik, cinsel saldırı, tehdit ve hakaret suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 60 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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