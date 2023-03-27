Antalya'daki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Manavgat'ta motosikletin park halindeki minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde motosikletin yol kenarında park halindeki minibüse çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Yarar (16) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yahya Nennioğlu (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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