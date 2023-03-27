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Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı hazırlık maçında 4-2 mağlup etti

AA

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı hazırlık maçında 4-2 mağlup etti

ANTALYA (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Kosova'yı 4-2 mağlup etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan müsabakaya Ümit Milli Futbol Takımı Kosova karşısına, Doğan Alemdar, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Ravil Tahir, Uğur Kaan Yıldız, Cem Tuna Türkmen, Emirhan İlkhan, Ali Barak, Göktan Gürbüz, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım 11'i ile çıktı.

Kosova ise Nreca, Letaj, Zumberi, Zeneli, Emerllahu, Avdyli, Krasniqi, Peci, Statovci, Smakaj, Haxha 11'i ile sahada yer aldı.

Ümit Milli Futbol Takımı Bertuğ Özgür Yıldırım'ın 3 ve 8. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kosova, 35. dakikada Emerllahu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşma 42. dakikada Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle Ümit Milli Futbol Takımı devre arasına 3-1 üstün girdi.

Kosova'da Avdyli'nin yerde kalması sonucu kazanılan penaltıyı Emerllahu, 54. dakika topu ağlarla buluşturarak durumu 3-2'ye getirdi. Ümit Milli Futbol Takımı 69. dakikada Ravil Tagir'in golüyle farkı tekrar 2'ye çıkarttı.

Karşılaşma Türkiye Ümit Milli Takımın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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