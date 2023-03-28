Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, A.K'nin ticari taksiyle kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Kemer İlçe Jandarma karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ekipleri, yol kontrol noktasında şüpheli taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 adet satışa hazır halde sarılmış esrar maddesi, bir hassas terazi, 2 esrar öğütücü, 43 paket sigara kağıdı, 10 gram skunk ile 1400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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