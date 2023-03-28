Antalya'da firari hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde hırsızlık suçundan 13 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Hasyurt Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından toplam 13 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.A. gözaltına alındı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.





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