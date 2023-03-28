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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması Antalya'da başladı

AA

Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - 2023 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın 2023 açık hava sezonunun ilk uluslararası yarışması ve dünya sıralamasına puan veren yarışma olduğunu söyledi.

Bundan dolayı organizasyonun Dünya Okçuluk Federasyonu için de önemli bir yarışma olduğunu belirten Ergin, "Şu anda 12 ülkeden 70 sporcu bu yarışmada mücadele ediyor. Sabah yapılan sırama atışlarıyla yarışma başladı, öğleden sonra da klasik kadınlar, makaralı erkeklerde sıralama atışları gerçekleştirilecek ve cuma günü de final atışlarıyla turnuvayı sonlandırmış olacağız." dedi.

Turnuvanın 2023 açık hava sezonu için önemli olduğunu anlatan Ergin, bu yıl 2024 Paris Olimpiyatları için kota sürecinin başladığı bir yıl olduğunu kaydetti.


- Okçuluk takımı geçen yıl 86 uluslararası madalya kazandı

Uluslararası yarışmalara katılarak sporcuların tecrübelerini arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan Ergin, şunları dile getirdi:

"Okçuluk Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettiği madalya sayısını arttırmanın hesaplarını yapıyoruz. Tokyo Olimpiyatları biter bitmez 2024 Paris Olimpiyatları çalışmalarına başladık. Şu anda hem genç hem de kariyerinde başarılar kazanarak yürüten önemli sporcularımız var. Geçtiğimiz yıl federasyonumuz katıldığı her yarışmada her kategoride toplam 86 uluslararası madalya ile yılı tamamladı. Bu da gençlerimizin sağlam bir şekilde geldiğini ve önümüzdeki yıllarda federasyonumuzun başarılarının artacağı anlamında bize öz güven sağlamakta. Paris özeline bakarsak Mete Gazoz'la birlikte güçlü bir erkek takımımız var. Amacımız erkek ve kadın takımımızın Paris'te madalya için mücadele etmesi. Tokyo'da bir kadın ve bir erkekle 3 madalya için mücadele etmiştik. Paris'te bu sayıyı arttırmayı ve 5 madalya için mücadele edebilir hale gelmeyi amaçlıyoruz."

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