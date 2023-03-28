Antalya Kepez'deki okullardan depremzedelere 85 konteyner desteği

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki okullar tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle yapımına başlanan 85 konteynerden 36'sı deprem bölgesine gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olabilmek için Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde "Birlikte güçlüyüz" sloganıyla yardım kampanyaları düzenlendiğini belirtti.

Kepez'deki okulların da depremzedeler yararına kermes düzenlediğini anlatan Yavuz, "Kermes gelirleriyle AFAD ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine gönderilecek 85 konteynerin yapımına başlandı ve tamamlanan 36 konteyner AFAD'ın belirlediği Hatay Defne, Adıyaman Gölbaşı, Kahramanmaraş Göksun ve Malatya'ya gönderildi. Konteynerler 36 aileye yuva oldu." diye konuştu.

Yavuz, yapımı devam eden 49 konteynerin de en kısa zamanda tamamlanarak bölgeye gönderileceğini bildirdi.













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