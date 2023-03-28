2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'na 65 ülkeden 248 sporcu katılacak

HDL kolesterol nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. FIG Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 65 ülkeden 248 sporcu yarışacak.

Antalya'da yarın başlayacak organizasyon öncesi Antalya Cimnastik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan FIG Başkanı Morinari Watanabe, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, böyle bir felaketin unutulmaması gerektiğini söyledi.



Şampiyonada depreme yönelik bir farkındalık oluşturacaklarını dile getiren Watanabe, "Organizasyona çok fazla ülke katılıyor, depremden etkilenen ülkelerle birlik olmak istedik. Organizasyon boyunca Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için cimnastik ailesi ve sporcularımızla hazırladığımız bandajları takacağız." diye konuştu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şampiyonanın ilkinin Macaristan'da düzenlendiğini aktaran Çelen, "Türkiye'de son yıllarda cimnastik branşı çok ciddi gelişim gösterdi. Artık Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda madalyalar alıyoruz. Bunu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. O nedenle gençlerin yarışmaları bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın da spor organizasyonları için ideal kent olduğunu dile getiren Çelen, Antalya'ya ulusal ve uluslararası yarışmalar için daha fazla gelmek istediklerini kaydetti. Kentteki altyapının, tesislerin de organizasyonlar için uygun olduğunu ifade eden Çelen, "Antalya'yı dünya cimnastiğinin merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Artistik Cimnastik Erkek Sporcu Temsilcisi Aljaz Pegan da şampiyonanın genç sporcular için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Milli sporcu Beren Bay, şampiyona öncesi kamp sürecini oldukça verimli geçirdiklerini kaydetti. Yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Beren Bay, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Beren Bay, diğer sporculara da başarılar diledi.



Şampiyonaya, Türkiye'den 4'er erkek ve kadın milli sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ahmet Burak Ekici, Alperen Ege Avcı, Altan Doğan ve Volkan Arda Hamarat, kadınlarda Beren Bay, Feyza Selen Gürener, Naz Aktürk ve Zeynep Kurtuluş temsil edecek.

Şampiyona, 2 Nisan'da sona erecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.