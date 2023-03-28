Antalya'da pompalı tüfekle biri çocuk 2 kişiyi yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde pompalı tüfekle ateş açarak aralarında husumet bulunan kişi ile o sırada parkta oynayan çocuğu yaralayan sanık, 10 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.V. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müşteki ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, böyle bir suçtan yargılandığı için üzgün olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Parkta oynarken A.V'nin ateşlediği silahla yaralanan 3 yaşındaki E.S.U'nun babası Sami U. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanık A.V'nin M.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi tahrik altında gerçekleştirdiği belirtilerek ceza 9 yıla indirildi.

Sanık ayrıca 3 yaşındaki E.S.U'ya yönelik "olası kasıtla yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, O.K'ye yönelik "silahla yaralamaya teşebbüs" suçundan da 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Düdenbaşı Mahallesi'nde 24 Temmuz 2022'de A.V'nin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği M.K. ile parkta oynayan çocuk yaralanmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan A.V, tutuklanmıştı.

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