Antalya'da devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Arif Ş. idaresindeki 32 ACM 437 plakalı tanker, Finike-Elmalı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü A.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.









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