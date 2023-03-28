Antalya'da şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programına Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından iftar duasının okunmasının ardından konuşan Vali Yazıcı, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurguladı.

Yazıcı, "Şehit ve gazi aileleri bizim için çok değerli. Devletimiz, Antalya Valiliğimiz onların emrinde." dedi.

Vali Yazıcı, iftar yemeğinin ardından şehit ve gazi aileleri ile sohbet etti.

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