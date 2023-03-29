Kepez'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak sigara ve tütün operasyonu düzenlendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.O'nun iş yerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığını belirledi.

Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramada, 780 bin boş makaron, 455 kilogram kaçak tütün,152 bin 500 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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