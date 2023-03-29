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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

AA

Kepez'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak sigara ve tütün operasyonu düzenlendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.O'nun iş yerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığını belirledi.

Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramada, 780 bin boş makaron, 455 kilogram kaçak tütün,152 bin 500 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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