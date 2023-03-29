Alanya'da kaçak elektronik sigara operasyonu düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Alanya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara ve makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 70 elektronik sigara, 145 elektronik sigara likitti, 7 kilogram tütün ve 16 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İş yeri sahibi N.Y. ve Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.