2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. FIG Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Muratpaşa ilçesindeki Antalya Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 65 ülkeden 248 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde erkekler takım karşılaşmaları yapılıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Dünya Gençler Şampiyonası'nın dünya cimnastiği için yeni bir format olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelen sporcuların tesisi görünce şaşırdığını ifade eden Çelen, "Kafileler tesisleri çok beğendi. Yarışmalar çok güzel başladı. Türkiye de 8 sporcu ile şampiyonaya katılıyor. Sporcularımızın ciddi performanslar sergileyeceğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de son 10 yılda cimnastiğe olan ilginin arttığına dikkati çeken Çelen, "600 yarışmacı sporcudan 25 bine, 1200 lisanslı sporcudan 120 binlere yaklaştık. Bu sayılar artacak. Aileler çocuklarını küçük yaşlarda cimnastikle tanıştırıyor. 'Spor cimnastikle başlar' düşüncesi Türkiye'de oturmaya başladı. Her sporun temelini oluşturuyor. Antalya'daki bu salon ile cimnastiğin kalbi burada atmaya başlayacak. Her sene burada uluslararası organizasyonlar düzenleyeceğiz." diye konuştu.













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