Akdeniz Üniversitesi ve ANTGİAD arasında işbirliği protokolü

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) arasında iş yeri eğitimleri için işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen protokol törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erturgut katıldı.

Rektör Özkan, yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı atılmaları için iş yeri eğitimlerinin önem arz ettiğine belirten Özkan, "Alanlarında daha uzman kişiler yetiştirmek adına fakültelerimizde staj eğitimlerini yaygınlaştırıyoruz. Birçok fakültemiz için özel sektörle iş birliklerimizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

ANTGİAD Başkanı Sert ise protokolden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Sert, öğrencilerin fakülte ve iş yeri eğitimleriyle çalışma hayatlarına daha nitelikli şekilde başlayacaklarını vurguladı.

Protokole göre, öğrenciler iş yeri eğitimlerini 4. sınıfın bahar yarıyılında gerçekleştirecek. İş yeri eğitiminin süresi bir eğitim öğretim yarıyılı olarak belirlenecek.

İş yeri eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede başarılı olan öğrencilerin iş yerinin talebi doğrultusunda istihdam edilebileceği protokol 3 yıl geçerli olacak.

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