Antalya Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için iftar çadırı kurdu

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'te depremzedeler için iftar çadırı kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Nurdağı ve İslahiye'de kurulan çadırlarda sahur ve iftarda 1500 kişilik yemek çıkarıldığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin çadırların yanı sıra mobil araçlarla da iftar öncesi mahallelerde yemek dağıtımlarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen depremzede vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



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