Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir grubun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.



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