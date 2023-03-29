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Futbol: Bölgesel Amatör Lig

AA

Futbol: Bölgesel Amatör Lig

ANTALYA (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 22. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Sandıklıspor'u 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 19. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda Kumluca Belediyespor'dan Ahmet Keleş takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 22. dakikada Sandıklıspor'dan Şükrü Can Yılmaz, aşırtma bir vuruşla skor eşitledi: 1-1

Ev sahibi Kumluca Belediyespor, 48. dakikada Ahmet Keleş'in golüyle 2-1 öne geçti.

Kumluca Belediyespor, 74. dakikada Arif Arslan'ın golüyle skoru 3-1 yaptı.

81. dakikada konuk Sandıklıspor'dan Mehmet Ali Can, topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı. Uzatma dakikaları 90+4'de Arif Arslan ve 90+8'de Burakhan Cevher'in golleriyle skoru 5-2'ye taşıyan Kumluca Belediyespor sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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