Futbol: Bölgesel Amatör Lig

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ANTALYA (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 22. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Sandıklıspor'u 5-2 mağlup etti.



Karşılaşmanın 19. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda Kumluca Belediyespor'dan Ahmet Keleş takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 22. dakikada Sandıklıspor'dan Şükrü Can Yılmaz, aşırtma bir vuruşla skor eşitledi: 1-1

Ev sahibi Kumluca Belediyespor, 48. dakikada Ahmet Keleş'in golüyle 2-1 öne geçti.

Kumluca Belediyespor, 74. dakikada Arif Arslan'ın golüyle skoru 3-1 yaptı.

81. dakikada konuk Sandıklıspor'dan Mehmet Ali Can, topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı. Uzatma dakikaları 90+4'de Arif Arslan ve 90+8'de Burakhan Cevher'in golleriyle skoru 5-2'ye taşıyan Kumluca Belediyespor sahadan 5-2 galip ayrıldı.

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