Antalya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa B'nin kullandığı 07 HRG 40 plakalı otomobil, Kayaburnu Mahallesi'nde Muhammet K. idaresindeki 07 CBR 56 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

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