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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye yılda yaklaşık 130 bin golfçüyü ağırlıyor

AA

Türkiye yılda yaklaşık 130 bin golfçüyü ağırlıyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yılda yaklaşık 130 bin golfçüyü ağırlayan Türkiye, dünyada golf turizminin cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye Temsilcisi Cahit Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin golf turizminde her geçen yıl önemli gelişme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarından birçok ülkeden golf tutkunlarının rotasında yer aldığını dile getiren Şahin, özellikle ülke genelindeki 22 golf sahasından 17'sine sahip Belek Turizm Merkezi'nin 12 ay boyunca hizmet verdiğini belirtti.

Golf turizminde 2022-2023 sezonunun iyi başladığını ancak deprem nedeniyle biraz durgunluk yaşandığını ifade eden Şahin, "En iyi yıl olan 2019'da golfçü misafirlerimiz 600 bin civarında oyun gerçekleştirdi, 2022-2023 sezonu için 700 bin rakamını hedefliyoruz ayrıca bu yıl çeşitlilik de arttı. Bugün Malezya'dan, Kore'den, Çin'den, Vietnam'dan, Güney Afrika'dan oyuncuları Antalya Belek'te, Avrupa'nın golf başkentinde görebiliyoruz. Bunu da gururla söylüyoruz, golfte vazgeçilmez bir bölge olduk." diye konuştu.

- İspanya yalnızca golften yılda 5 milyar dolar kazanıyor

Antalya turizminde golfün önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Şahin, iklimin, sahaların, kentin konumunun golf için ideal olduğunu kaydetti.

Profesyonel oyuncuların antrenman, kamp çalışmaları için Antalya'ya geldiğini ifade eden Şahin, her bir sporcunun ülkenin tanıtımını da yaptığını söyledi.

Kente golf için gelen turistin, normal bir turiste göre daha fazla gelir bıraktığına işaret eden Şahin, "Kişi başı gelir ortalama 1500 avro. Yılda yaklaşık 130 bin misafir ağırlıyoruz, aynı misafirimizi yılda birkaç defa da ağırlıyoruz. Yıllık 300 milyon avro civarında bir gelirden bahsedebilirim. Bunu rakip ülkelerle karşılaştırdığımızda biz daha yolun başındayız. İspanya yalnızca golften yılda 5 milyar dolar civarında gelir elde ediyor. 400 civarında golf sahaları var." dedi.

Şahin, Türkiye'nin ardından komşu ülke Yunanistan'ın da son günlerde golf sahalarını artırarak turizmi çeşitlendirmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin golfteki gelişiminin diğer ülkeler tarafından da takip edilmeye başlandığını dile getiren Şahin, "Türkiye, golfte parlayan bir yıldız. Doğa şartları, iklimi, coğrafi koşulları, 12 ay boyunca hizmet veren tesisleriyle ayrıcalık sunuyor. Ülke ekonomisi açısından da golf turizminin yayılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Golfün ülke içinde geniş kitlelere de yayılmaya başladığını belirten Şahin, profesyonel anlamda yarışan sporcuların sayısının da arttığını kaydetti.

- Antrenman için Avusturya'dan Antalya'ya geldi

Avusturyalı kadın sporcu Emma Spitz de Antalya'nın ideal sahalara ve kaliteli hizmet veren tesislere sahip olduğunu söyledi.

Golfe başladığında ailesinin önce yadırgadığını, sonra destek verdiğini anlatan Spitz, önce çocuk turnuvalarında, ardından da genç kategorisinde önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Kendisini geliştirdikçe başka alanlarda antrenman yaptığını ifade eden Spitz, "Antalya'yı çok sevdim. Golfte daha iyi dereceler elde etmek istiyorum. Burada yaptığı çalışmalar buna katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Spitz, ailesiyle de Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmek istediğini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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