Elmalı'da çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı

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ANTALYA (AA) - Elmalı ilçesinde çiftçilere yüzde 75'i hibe nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, tarım alanlarının kullanımını etkinleştirmek amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu doğrultuda üreticilere bakanlık tarafından destekler verildiğini aktaran Boğatimur, şunları ifade etti:



"Tarım arazilerinde sertifikalı nohut plantasyonunun etkinleştirilmesi amacıyla ilçemizde yüzde 75 hibeli 6 bin 500 kilogram 'azkan' çeşit nohut dağıtımı yaptık. Gece gündüz demeden çalışan, evine, ülkemize üretimle katkı sağlayan çiftçilerimize bereketli ve hayırlı olsun."

Boğatimur, bakanlığın üreticilere desteğinin devam edeceğini kaydetti.



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