Serik Kaymakamı Şahin, depremzedelerle iftar yaptı

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ANTALYA (AA) - Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçede konaklayan depremzedelerle iftar yaptı.

Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Serik Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti, ardından yemekhanede gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Depremzedelerle sohbet eden Şahin, deprem sonrası tüm Türkiye'nin kenetlenerek yardımlar için seferber olduğunu söyledi.



Kaymakamlık olarak da depremzedelerin yanında olduklarını aktaran Şahin, "Acılarınızı azaltmak için yanınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Önümüze bakıp yaraları sarmak durumundayız." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Yurt Müdürü Müslüm Tekeş'in de katıldığı program, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın duasıyla sona erdi.



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