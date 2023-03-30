Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini 4 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikal, Cem İdiz'in besteleriyle Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.30'da sahnelenecek.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu.

Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlanan eseri, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetiyor. Başkemancılığı Fahrettin Arda'nın üstlendiği eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Emel Öziş, "Hamdi"yi Fatih Şanal, "Haydar"ı Taner Ölçen, "Şetaret"i Tuğba Kubilay, "Letafet"i Serap Demirhan Işık, "Hüsrev"i Baha İşler, "Rumelili"yi Yalçın Ünsal, "Laz"ı Zafer İşgören, "Acem"i Onur Alpaslan, "Ülfet"i Deniz Ünal, "Nefaset"i Selda Serdar, "Mahallenin Meraklısı"nı Ceren Aytekin, "Naci"yi Mustafa Özşamlı, "İhtiyar" rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.

- Eserin konusu

Hikaye 1900'lerde İstanbul'da geçiyor. Besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile beraber eski mahallesine döner. Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir. Tek başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini herkese ispatlayan kadınlar bu yönleriyle, günümüz kadınlarına ilham olmaktadır.

Müzikalin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki gişelerden temin edilebiliyor.





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