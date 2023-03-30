Antalya'da taksiciyi parke taşıyla yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası istendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da aracına bindiği taksicinin başına parke taşıyla vurarak yaralayan sanık için 18 yıl hapis cezası talep edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık H.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müşteki ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar ve kasten yaralama suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada savunma yapan H.Ş. yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesindeki Hürriyet Taksi Durağı'nda çalışan Mesut Dertli'ye (43), 11 Ocak 2022 tarihinde gece saatlerinde müşteri olarak aracına aldığı H.Ş. parke taşıyla saldırmıştı.

Dertli'nin başına birkaç kez vurduktan sonra ağzını kapatıp boğazını sıkarak boğmaya çalışan H.Ş. taksicinin karşı koyması üzerine araçtan inerek bölgeden uzaklaşmıştı. H.Ş. daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

Bu arada yaşananlar taksideki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.



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