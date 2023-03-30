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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da inşaatın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

AA

Alanya'da inşaatın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Tunahan Çoban (26), dengesini kaybederek çatı katından zemine düştü.

Çoban'ın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürülen cenaze daha sonra Camidere Mezarlığı'nda defnedildi.

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