Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazesi yakınlarına teslim edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Dün Sefa Cengiz (25) yönetimindeki 46 N 2029 plakalı otomobilin Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrilmesi sonucu kaldırıldıkları Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bilge Cengiz (25) ve Sefa Cengiz'in Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Karı-kocanın cenazesini teslim alan yakınları morg önünde gözyaşı döktü.
Kaza yerinde ölen anne Ünzile Arık'ın (51) cenazesi ise Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Binası'ndaki işlemlerinin ardından Antalya'ya götürüldü.
Kurşunlu Mezarlığına götürülen 3 cenazenin, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine götürüleceği öğrenildi.
Abla ve annesini kaybetmenin üzüntüsüyle güçlükle ayakta duran İrem Çingil, "Ciğerim yanıyor, ne olur götürmeyin onları." diye ağladı.
- Olay
Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gelen Sefa Cengiz idaresindeki 46 N 2029 plakalı otomobil, Alanya'da kaza yapmıştı. Kazada anne Ünzile Arık, kızı Bilge ve damadı Sefa Cengiz hayatını kaybetmişti.
Yaralanan 6 yaşındaki torun Ayaz Cengiz'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.