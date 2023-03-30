Muratpaşa ilçesinde aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesindeki Yüksekalan Mahallesi'ne yapılacak M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temeli atıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever M. İhsan Oğul'un hayatını kaybetmeden önce devlete bağışladığı arazide yapılması planlanan M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, son 20 yılda sağlık alanında ciddi mesafe katettiklerini söyledi.

Türkiye'de sağlık alanında en üst seviyede hizmet verildiğini belirten Yazıcı, "Sağlıkta gerçekten çağ atladık. Sağlık Bakanlığımız üst düzey hizmetler sunuyor. Bunun içinde hekim arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız da var. Şehir hastanelerimizde her türlü hizmetin sunulduğu, yurt dışına hasta göndermekten çok yurt dışından hastaların kabul edildiği bir seviyeye geldik." diye konuştu.

Vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yazıcı, kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Yazıcı, merkezlerin bir yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

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