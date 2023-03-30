Gazipaşa'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

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ANTALYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak sigara ve tütün operasyonu düzenlendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm firmasına ait 2 ayrı otobüste kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin çay ve tütün tespit köpeği “Zarif” ile birlikte araçlarda yaptıkları aramada, 260 paket bandrolsüz kacak sigara, 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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