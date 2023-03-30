Antalya'da kamyonetin çarptığı 2 yaya yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi’nde Ali Rıza K. yönetimindeki 07 ANL 100 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne Fatma E. ve oğlu Arif E, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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