Antalya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.

İbrahim Türktaş idaresindeki 07 ADK 959 plakalı otomobil, Serik ilçesi Gedik Mahallesi mezarlık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Türktaş ve adı belirlenemeyen yaralı bir kadın araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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