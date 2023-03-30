Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 av tüfeği, 2 tabanca, tüfek, 2 kasatura, muşta, biri tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 kılıç ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda M.P, A.B, N.B, M.Y. ve A.K. gözaltına alındı.

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