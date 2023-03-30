Kumluca'da depremzedelere iftar verildi

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ANTALYA (AA) – Kumluca Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki depremzedelere iftar verildi.

Kumluca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçede kalan depremzedeler için uygulama otelinde gerçekleştirilen iftara Kumluca Kaymakam Vekili Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gülçin Turan ve depremzede aileler katıldı.

İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın okuduğu akşam ezanıyla oruçlarını açan depremzedeler, programa katılan protokol üyeleriyle birlikte iftarlarını yaptı. İftar, Çoban tarafından yapılan duayla sona erdi.

Yemekte Kumluca Kaymakam Vekili Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve protokol üyeleri ilçede kalan depremzede ailelerle sohbet ederek ihtiyaçları sordu.

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