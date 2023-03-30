Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig müsabakaları başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig müsabakaları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Avsallar Mahallesi'ndeki hokey sahasındaki organizasyona Gaziantep Polisgücü, Akben Kuyumculuk Kahramanmaraş Hokey, Nizip Zeugma Spor Kulübü, Selçuklu Belediyespor, Matpack Alanya Yıldızları Hokeyi, Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü, Simya Eğitim Kurumları, Gökbörü GSK, Adana Hokeyi, Ilgın Belediyespor, Doğan Hisar GSK ve Kutlubey Okulları Amasya GSK takımları katılıyor.

İlk gün A grubunda Gaziantep Polisgücü, Akben Kuyumculuk Kahramanmaraş'ı 19-0, Matpack Alanya Yıldızları, Ilgın Belediyespor'u 17-0, Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü de Adana Hokey'i 6-2 mağlup etti.

B grubunda ise Nizip Zeugma Spor Kulübü, Kutlubey Okulları Amasya GSK'yi 10-0, Selçuklu Belediyespor, Doğan Hisar GSK'yi 4-0 yenerken, Simya Eğitim Kurumları ve Gökbörü GSK karşılaşması da 1-1 berabere sonuçlandı.

Organizasyon 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

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