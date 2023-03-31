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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da tedavi edilen yaralı kartal doğaya bırakıldı

AA

Antalya'da tedavi edilen yaralı kartal doğaya bırakıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Kemer ilçesi Tahtalı Dağı ormanlık alanda yaralı ve uçamaz halde yaralı kartalı görenler durumu Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda yaralı halde bulunan kartalı koruma altına aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen kartalın tedavisi yapıldı.

Sağlığına kavuşan kartal doğal ortamına bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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