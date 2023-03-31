Antalya'da tedavi edilen yaralı kartal doğaya bırakıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Kemer ilçesi Tahtalı Dağı ormanlık alanda yaralı ve uçamaz halde yaralı kartalı görenler durumu Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda yaralı halde bulunan kartalı koruma altına aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen kartalın tedavisi yapıldı.

Sağlığına kavuşan kartal doğal ortamına bırakıldı.





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