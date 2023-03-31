AKRA Gran Fondo Antalya'nın geliri depremzede çocuklar için harcanacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da AG Tohum sponsorluğunda düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya amatör yol bisikleti yarışının geliri, depremden etkilenen çocukların eğitimi için kullanılacak.

"Pedallar İyilik İçin Dönüyor" sloganıyla 30 Nisan Pazar günü düzenlenecek yarış için başvurular başladı.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş ile STK'nin destek verdiği etkinlik, Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yarışmadan elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitimi için kullanılacağı duyuruldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre 2 parkurda yapılacak yarışta, pek çok ülkeden amatör sporcu Kemer ilçesinde ağırlanacak.

Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak ve yine burada sona erecek yarışın AG Tohum parkuru 48 kilometre mesafeden oluşurken, 537 metrenin üzerinde tırmanışa sahip. AKRA parkuru ise 98 kilometre uzunluğuyla yarışın en uzun bölümü ve 2 bin metreden fazla tırmanış bulunuyor.

Bisikletseverler, AKRA Gran Fondo Antalya yarışmasına 24 Nisan'a kadar kayıt yaptırabilecek.





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